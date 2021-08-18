شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: من يتهم اللاعبين بالتفويت "عيال فاضية" وبقاء دجلة فى الممتاز صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، أن ما يحدث في الفترة الأخيرة من اتهامات بالتفويت يسىء للكرة المصرية وسمعة لاعبيها، وما حدث معي قبل مباراة الزمالك إن حدث مع أي حارس آخر يفقده التركيز تماما.

وأوضح محمد عبد المنصف خلال تصريحات تليفزيونية: "الانتماءات معروفة في كل مكان في العالم لكن الشغل شغل، ومن المستحيل أن يتم خلط الأمور، لا يوجد لاعب يريد أذية نفسه من أجل أي نادٍ مهما كان، لذلك من يتهم اللاعبين بالتفويت (عيال فاضية)، وأهدف تجاوز رقم توتي لاعب فريق روما الإيطالى سابقا القياسي، والأرقام القياسية التي أسعى لتحقيقها تأتى بالعمل والمجهود وليس بالتفويت، ومن لا يعلم ذلك عليه أن يبحث في تاريخي جيدا".

وأشار محمد عبد المنصف إلى أن فرص بقاء وادي دجلة في الدوري الممتاز أصبحت صعبة، مضيفا: "يجب علينا الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، وما أهتم به في التوقيت الحالي هو القتال على استمرار الفريق في الممتاز فقط، قائلا: "حرام هبوط مشروع زي ده".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

أحرز هدف المباراة مروان حمدى فى الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 22 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.