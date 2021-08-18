شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لم نحسم ملف التعاقدات الجديدة فى الزمالك.. وجلسة مع بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف التعاقدات الجديدة الخاصة بالموسم المقبل أو اللاعبين الراحلين لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل ضغط المباريات.

وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية إنه سوف يتم عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي ووكيله كريم البلق، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري العام، حتى لا يتشتت اللاعب بأمور خارج إطار كرة القدم، وكذلك جميع اللاعبين الذين أوشكت عقودهم على الانتهاء، بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة التي سيحددها الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون.

واختتم لبيب: "لم أحدد موقفي بخوض الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك من عدمها، الحديث عن هذا الأمر سابق لآوانه".