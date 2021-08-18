شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مبسوط بهدف مروان حمدى لأنه أعاد الثقة للاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يكن في أفضل حالاته أمام وادى دجلة، في اللقاء التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز رغم الفوز بهدف مروان حمدى.

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "كارتيرون لعب المباراة بكل جيد، ونجح في استغلال الأطوال للضغط على دفاعات دجلة حتى نجح في تسجيل هدف الفوز".

وتابع إمام: "أنا فرحان لهدف مروان حمدي لأنه لم يشارك بكل كبير في المباريات منذ انضمامه، لكن نجح اليوم في تسجيل هدف يعيد له الثقة مرة أخرى خاصة أنه لاعب بقدرات تهديفية كبيرة".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما وصعبا علي فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، أحرز هدف المباراة مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.