شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الزمالك اقترب من الدورى.. والأهلى استفاد من المباراة مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل نجم النادى الأهلى السابق أن الزمالك اقترب كثيرا من التتويج بالدورى بعد تعادل الأهلى مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس وانتهت بالتعادل السلبى في إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدورى.

وقال محمد فضل خلال تواجده في الأستوديو التحليلى مع الإعلامى سيف زاهر في قناة "أون تايم سبورتس": "صعبان عليا أفشة النهاردة لأنه عمل كل حاجة بس مش لاقى اللى يخلص، وغياب محمد شريف أثر كثيرا على هجوم الأهلى ودكة الاهلى لم تضيف الكثير في المباراة".

وأضاف فضل: "الأهلى استفاد حاجات كتيرة النهاردة بغض النظر عن التعادل، استفاد أنه لازم يتعاقد مع مهاجم قوى مع محمد شريف وجناحين عندهم سرعات وحلول، لأن مفيش حد عرف يعوض محمد شريف".

وأوضح محمد فضل: "على الرغم أن حسابيا لسه الدورى في الملعب، ولكن الزمالك اقترب كثيرا من الزمالك وصعب جدا على الأهلى يحققه، وموسيمانى في الدورى بيتعامل بطريقة مش صح وبيعمل روتيشن في فترات الحسم ومش مثبت التشكيل".

وابتعد فريق الاهلي خطوة اكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.