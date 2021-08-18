شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى لا يستحق الفوز.. ولازم يبيع ديانج ومعلول ويبنى فريق جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى لا يستحق الفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس وانتهت بالتعادل السلبى في إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدورى.

وقال طه إسماعيل خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى في قناة "أون تايم سبورتس": "الأهلى كان يقدر يفوز في الشوط الأول بسهولة ونوعية الكرات العرضية "بلونات" سهلت مهمة محمد بسام في الحصول عليها، والاهلى لم يستفد من كل الفرص اللى جاتله".

وأضاف الشيخ طه: "فرصة الزمالك كبيرة جدا، والاهلى لازم يبدأ مشروع كبير ويبدأ يتخلص من اللاعبين اللى أقل من الأهلى، وأبيع ديانج لأن سعره حاليا عالى ومستواه في النازل لازم استغل الفرصة، وكمان أبيع على معلول لأنه مطلوب حاليا وسنه كبر، وابدأ أقيم اللاعبين وأمشى كل اللى لا يصلح وأرجع المعارين وأبنى فريق لـ5 سنين قدام والأهلى يملك رفاهية خسارة الدورى موسم كمان لكن يبنى فريق دا الأهم".

وابتعد فريق الاهلي خطوة اكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.