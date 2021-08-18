شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فريال أشرف: حلمت بالمشاركة فى الأولمبياد حين كنت لاعبا وتحقق وأنا مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن هانى قشطة مدرب اللاعبة فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في الكاراتيه 2020، مشاعرى لا توصف بعد اتصال الرئيس ومباركته لفريال، وهو ما يوضح دعم الرئيس لنا ومتابعته لأخبارنا مما يعطينا دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل: كنت بحلم وأنا لاعب انى أشارك في الأولمبياد في الكاراتيه والحمد لله أتحققلى وأنا مدرب ونتمنى التوفيق لكل اللعبات الأخرى، والحمد لله نحن من أفضل لاعبى العالم في الكاراتيه.

وتابع: أشكر ربنا سبحانه وتعالى لأنه حققلى حلمى في دورة ألعاب استثنائية لن تتكرر بطولة لا توجد بطولات قبلها ولا بعدها فهذه الدورة الأولى والأخرى التي تضم لعبة الكاراتيه.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الختماية هذه النماذج، وهم، زينب رمضان مهندسة اختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان، وهيثم السيد مدرس وصاحب فكرة عربية الحواديت، ومريم عادل عزب، فارسة مصرية حاصلة على الميدالية الذهبية فى الالعاب العالمية لأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، وشريف العبد مهندس وثانىمصرى يتسلق قمة إفرست، ومحمد كيلانى بطل ماراثون لذوى القدرات الخاصة.

كما كرم الرئيس السيسى، منال مصطفى، صحاب مشروع عربة طعام، وأوليفيا جرجس طالبة بحث علمى، وفرح الديبانى، أول مصرية تغنى بأوبرا باريس، ودهب غريب، تعمل على عربة كبدة صغيرة، وتحلم أن تصبح مذيعة تلفزيون.

وقرر رئيس الجمهورية، تكريم أصحاب المواهب الغنائية، هديل ماجد مصطفى عبد العال الشهيرة بـ"أم كلثوم"، وصاحب الصوت الرائع مريم كمال.

كما كرم الرئيس منتخب شباب اليد، والحاصل على برونزية كأس العالم بإسبانيا.