شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الزمالك يلعب جميع مبارياته للفوز فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه التام عن أداء الفريق أمام وادي دجلة والفوز بهدف دون رد فى الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الفوز بالمواجهة هو ما نعمل عليه منذ فترة، مشيراً إلى أن الفريق لا ينظر إلا للفوز والحصول على الثلاث نقاط مهما كانت قوة المنافس أو ظروف المباراة.

وبسؤاله عن اقتراب الفريق من التتويج من بطولة الدوري قال: "الدوري ما زال في الملعب، ونحن نسعى إلى الفوز في المباريات المتبقية لنا خلال البطولة".

واختتم نبيه: "أشكر اللاعبين على أدائهم فهم قدموا المطلوب ونجحنا في الحصول على ما نريد، مؤكداً أن الفريق ينظر فقط للفوز حتى لو كان على حساب الأداء في بعض الأوقات".