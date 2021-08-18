شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: تعادل الأهلي والطلائع يجعلنا أكثر هدوءا.. وراض عن القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بأهمية الفوز الذى حققه فريقه على حساب وادى دجلة، بهدف دون رد في اللقاء الذى التي جمع الفريقين، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء، إن الفريق سوف يلعب على الفوز بالثلاث مباريات المقبلة بغض النظر عن المنافسين.

وتابع المدير الفني للزمالك: "بالتأكيد تعادل النادي الأهلي أمام الجيش سيجعلنا نلعب بهدوء أكثر في المباريات المقبلة لأن التعادل لم يكن خيارًا لنا حتى في المباريات القادمة".

واختتم كارتيرون: "راض عن القائمة الأفريقية، قمنا بضم لاعبين شباب وعلينا الانتظار لما سوف يحدث في المستقبل".

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وصعبا علي فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، أحرز هدف المباراة مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.