شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: بطولة الدوري كانت فى المتناول وفقدنا نقاطا بدون داعٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن حزنه بعد التعادل السلبي مع طلائع الجيش والابتعاد عن المنافسة على درع الدوري للموسم الحالي، مؤكدا: "نتيجة غير مرضية في ظل الصراع على الدورى، ولكن الأمور تتصعب علينا، ونحن السبب بشكل كبير بسبب فقدان عدد من النقاط كانت كفيلة لتحسين الوضع بشكل كبير".

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: "مش هدي مبررات وكل حاجة بتنتهي وآسفين لحاجات كتير عملناها في الدوري، اجتهدنا في بطولة أفريقيا على حساب الزمالك في نهائي النسخة قبل الماضية، وعلى حساب كايزر تشيفز في النسخة الأخيرة، وثالث كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي، وأثر بشكل كبير على المباريات المحلية، اللي اضغطت بشكل غير طبيعي ومش ممكن اللي حطه يكون عنده خبرة في الكورة بل إنسان قاصد يعمل حاجة معينة".

وواصل: "فقدنا 10 نقاط في 9 مباريات لعبناها في رمضان وكأنهم يستخفون بالعقول، ويقولون تأجيل مباراة الجونة لتكافؤ الفرص رغم إننا لعبنا في أجواء مضغوطة واستخفاف بالعقول، وبالنسبة للمباريات اللي اضغطنا فيها هل كنا نلعب في دوري السلطانية ما هو نفس الدوري، يعني بتضغط فريق في 9 مباريات عايز الجونة يبقى واخد 3 أياما، بالنسبة للإسماعيلي اللعب مع بيراميدز يوم 4 أغسطس واستناني لحد يوم 11 أغسطس وبعدها بـ48 ساعة لعب مع المنافس".

وشدد عبد الحفيظ: "الفار وعمايله.. معرفش محمود بسيوني حكم لنا من فترة مباراة مع دجلة وحسب عليا ركلة جزاء على مؤمن زكريا ملهاش علاقة بالقانون جات في كتفه بعدها في إيده، ومن 13 يوم كان موجود في مباراة دجلة على الفار برضه وجاب إبراهيم نور الدين وقاله تعالى شوفها، الفار في الكاف حكم لنا 5 مباريات كلهم حالات صحيحة، والفار في مصر هناك 11 أو 10 ركلات جزاء لم تحتسب ولم يرجع للفار".

واستطرد: "احنا معترفين بالأخطاء والفريق مجهد من السفر، والفريق ميت من المشاركات والسفر وتغيير الملاعب.. الفريق من 27 نوفمبر حتى الآن كمية سفر غير طبيعية، ويتحدثون عن تكافؤ الفرص وبعدها يخرجني للعب في إسكندرية الأربع ثم السويس الثلاثاء ثم الإسكندرية السبت وبعدها الجونة، وهناك توقف دولي من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر وممكن يحطلك ماتش في الكاس".

وأشار مدير الكرة بالأهلي: "فريق على مدار 32 أسبوع لعبنا 17 مباراة كل 48 ساعة يعني بتلعب 50% من مبارياتك تلعب كل 48 ساعة وهذا ليس مبرر وكان درع الدوري في المتناول ولا ألوم إلا نفسي، وفقدنا نقاط كتير ولكن لها أسباب، طب هات إبراهيم نور الدين وشوف اللعبة، ده فيه كور بتيجي في العارضة الحكم بيحسبها والفار بيلغيها".

ووجه رسالته إلى محمود بسيوني حكم الفار في مباراة طلائع الجيش: "كان يجب على حكم الفار أن يستدعي إبراهيم نور الدين ، احنا غلطانين بشكل كبير في عدد من المباريات ولكن في مباراة الطلائع كان لنا هدف من الممكن يغير المباراة ولكن الحسابات سيتم مراجعتها".

أردف: "وبعدين اللي بيراقب مش بيبقى موجود في اللجنة وبيجيب ناس تحقر من بطولاتك ويجي عندي أنا ويقولي خليك في ورقتك وبيقولي بعتب عليك في تصريح او اتنين يا عم اعتب على نفسك، وانت مش بتعتب ليه على الآخرين".

أوضح عبد الحفيظ: "احنا غلطانين في مباريات كتير وكان لينا هدف ممكن يفتح المباراة في وقت من الأوقات، وفيه حسابات هتتراجع بشكل كبير، وبنقول الأسباب اللي أدت لكده ومينفعش تثق في ناس مينفعش تثق فيه، وفيه مقولة حلوة يعرف الرجال بالحق، وانا شايف السنة دي فيه أخطاء على المستوى المحلي ولكن عد الماتشات العب 32 أسبوع كل 48 ساعة، وواحد طالع بتصريح عشان تكافؤ الفرص هنأجل ماتش الجونة".

وأضاف: ومش هيحصل إن اتحاد الكرة يوافق ألعب مباراة الجونة في الإسكندرية وفيه حاجات فقدناها وحاجات على المستوى الفني قصرنا فيها وعلى المستوى الحسابي قصرنا فيها، وحرام ألعب دوري نصه كل 48 ساعة، والجدول الأولاني 4 أيام بين كل سفرية وبيقولي حصل مع غيرك هو حصل مع غيري فين".