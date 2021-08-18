شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً لخوض مواجهة فريق المقاصة ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء في التاسعة مساء على استاد المقاولون العرب.

وضمت القائمة كلا من: محمود الزنفلي وأحمد صبحي في حراسة المرمى، وعاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي، ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن "لعبة" وحسام الصانع ومحمد حامد وموسي دياوارا، ومعروف يوسف ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو، ومحمد عصام ومحمد المثناني وفادي فريد وأحمد علي.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل أمام أسوان، حيث كان الأقرب للفوز بالنقاط الثلاث ضمن لقاءات الجولة 30، ويتبقي لفريق البنك الأهلي أربع مواجهات حاسمة، حيث يحل ضيفاً على المقاصة ثم يستضيف غزل المحلة قبل أن يذهب لمواجهة الاتحاد السكندري بالإسكندرية، ويختتم مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام فريق الزمالك.