شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: نلعب بشرف أمام جميع الفرق وانتقال مهند لاشين للزمالك فى يد الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد المهدي، مدير الكرة بفريق طلائع الجيش، أن هدف الفريق هو المنافسة بشرف أمام جميع الأندية عقب الأداء القوى الذى قدمه اللاعبين في مباراة الأهلى أمس، ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح أحمد المهدى خلال تصريحات تليفزيونية أن النادى لن يقف أمام رغبة أى لاعب وأن التفاوض حول انتقال مهند لاشين لاعب خط الفريق لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في يد الإدارة لتحديد موقف اللاعب.

وابتعد فريق الأهلي خطوة أكبر عن لقب بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك الذى فاز على وادى دجلة بهدف مروان حمدى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدورى.