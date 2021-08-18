شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: نعانى من غيابات مؤثرة.. وسنقاتل لآخر نفس من أجل البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، إن المباراة التي جمعت فريقه بالزمالك الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، كانت صعبة للغاية، ومهمة في إحياء آمال البقاء بالدورى، موضحا أن الفريق حاول خطف نقطة ولكن من سوء حظهم مواجهة فرق لها أهداف قوية في الجولات الأخيرة.

وفى تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي على قناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "حظنا أننا واجهنا الزمالك وهو يبحث عن الفوز والحظ السيئ أننا سنواجه فرق تُنافس عكس بعض الفرق القريبة منا في جدول الدوري".

وأضاف أوسة: "مباراة ومرت، لدينا 3 مباريات مهمة بـ 9 نقاط وأي إخفاق ستكون الأمور قد انتهت، وعانينا من الغيابات في خط الدفاع وغياب عبدالعاطي الذي تعرض لنزلة برد قبل المباراة أثر علينا وكنا نلعب اليوم على آمل إن لم تفز فأخرج بنقطة".

واختتم حارس مرمى دجلة: "نُعاني من الغيابات في وقت يحتاج الفريق كل لاعبيه ولكننا سنحاول بالإمكانيات والدعم الذي نلقاه، وربنا كبير وسنحاول لآخر نفس، مباراة الإسماعيلي هي الأهم فستُقام بعد يومين في الإسماعيلية"

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وصعبا علي فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، أحرز هدف المباراة مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.