بالفيديو.. الخليج 365 يرصد كواليس واحتفالات جماهير الزمالك أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رصدت كاميرا يلا كورة، احتفالات وهتافات جماهير نادي الزمالك خلال مباراة وادي دجلة بمسابقة الدوري الممتاز، وصرح حازم إمام المدافع الأيمن للفريق بأن الجيل الحالي يستحق التتويج بالدوري.

واقترب الزمالك خطوة جديدة للتتويج بالدوري للمرة الأولى منذ موسم 2014/2015، بعد الفوز أمام وادي دجلة بهدف دون مقابل في مباراة الجولة الـ31 للمسابقة.

واتسع الفارق بين الزمالك والأهلي لـ4 نقاط، بعد تعادل الأهلي وطلائع الجيش سلبياً.

واحتسب حكم مباراة الزمالك ودجلة بعد اشارة من المساعد هدفاً بعد اصطدام الكرة في العارضة، لكن بعد مراجعة الفار تم الغاء القرار وسط انفعالات من الجماهير.

وهتفت جماهير الزمالك "الدوري يا زمالك" خلال المباراة وبعد هدف مروان حمدي.

وصرح أسامة نبيه، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الزمالك بعد المباراة قائلاً "الدوري مازال في الملعب، نسعى للفوز في جميع المباريات المقبلة".

وتابع "أشكر اللاعبين على المجهود خلال المباراة، نلعب للفوز بالثلاث نقاط بقوة أي كان حجم وقوة المنافس".

وقال أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد بعد المباراة "كان يجب أن نشرك بعض اللاعبين خلال المباراة بسبب ضغط المباريات، والجميع قدم مردود جيد".

واستمر "سنقاتل في المباريات المقبلة للحصول على النقاط كاملة، المباريات بمثابة لقاءات كؤوس".

ومن جانبه صرح حازم إمام المدافع الأيمن قائلاً "الجيل الحالي يستحق التتويج بالدوري، هناك روح مختلفة تماماً لحسم الدوري لصالحنا".