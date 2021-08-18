عبدالحفيظ يطلق تصريحات نارية بعد تعادل الأهلي وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي استياءه من جدول الدوري والأخطاء التحكيمية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الفريق فقد العديد من النقاط بسبب أخطاء فنية أيضاً.

وتعادل الأهلي سلبياً مع طلائع الجيش في مباراة الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز، ليبتعد خطوة في مشوار المنافسة على لقب الدوري، بعد تصدر الزمالك بفارق 4 نقاط.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي "لا أريد أن أتحدث عن مبررات، لا نلوم إلا أنفسنا، خسرنا نقاط كثيرة لم يكن أن نخسرها، دوري كان في المتناول، لكن أتحدى أن يلعب أي فريق في العالم 50% من مباريات الدوري كل 45 ساعة".

وأضاف "هناك من يقول لنا "بص في ورقتك" عندما يتعلق الأمر بالأهلي، ويأتي بأشخاص تقوم بالتقليل من بطولاتنا، وأخر يقول لدي عتاب على تصريحاتك، إذا لماذا لا تعتب على غيري عندما يقلل من الأهل؟".

وأكمل "لا يمكن أن تثق في أحد وهو ليس أهلاً للثقة، والرجل يُعرف بالحق، بالطبع هناك أخطاء حدثت من الفريق على المستوى المحلي، أخطاء فنية، بالطبع هناك تقصير، لكن من بداية الدوري وهناك نقاط كانت واضحة، لكن في النهاية لم يكن يصح أن نفقد بعض النقاط".

واستمر "عمري ما لعبت دوري 50% من مبارياته كل 48 ساعة، أكيد هناك تقصير فني، لكن أخشى أن استيقظ من نومي أجد جدولاً مرسل لنا بمباريات الكأس بعد التوقف الدولي وكل 48 ساعة مباراة أيضاً، ليقولوا في النهاية الحمد لله انهينا الدوري والكأس".

وأضاف "كان هناك أخطاء في مباريات كثيرة، لكن مثلاً في مباراة طلائع الجيش، كان لنا هدفاً صحيحاً كان يمكن أن يفتح لك المباراة في وقت تحتاج فيه لهذا، الشوط الثاني لم ننجح في التسجيل، بالطبع هناك أمور كثيرة سيتم تقييمها، هناك أمور حدثت كثيرة، لكن في النهاية كل الأمور سوف تُنسى وسيتذكر الجميع من فاز".

وشدد "الأمور أصبحت أصعب بالتأكيد، نعتذر للجماهير، لن أتحدث عن ما حدث من الـ"VAR"، محمود بسيوني على مستوى الملعب لم نشاهده منذ 4 سنوات، من يتواجد حكماً في تقنية الفيديو هل يمكن لهم أن يتخذوا قراراً سليماً 100%؟، ليس انتقاداً لكن نتحدث عن الكفاءة".

وأوضح "اضحك علينا، وهات إبراهيم نور الدين يشوف الفار، ده في كرة بتيجي في العارضة وتخرج والحكم بيحسبها، مش عايز اتكلم كتير عشان المذكرات اللي بتتكتب، وتلاقي واحد يقولك هنأجل ماتش الجونة عشان تكافؤ الفرص، خايف أصحى من النوم بكرة ألاقي كأس مصر يوم 9 و11 و13 و15 وبعدين يقولك الحمد لله خلصنا الموسم".

وأشار "مع كل المشاكل التي حدثت لنا، والسلبيات والأخطاء، نعتذر للجماهير، لا نريد أيضاً نسيان أن تلك المجموعة في 8 أشهر لعبت كم كبير من المباريات، فازت بالدوري من قبل وبطولتين لدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس مصر وبرونزية المونديال، وهناك سوبر أفريقي الشهر القادم، وسوبر مصري لا نعلم عنه شيئاً".

وأكد "مش بقول إن الدوري خلص رسمي، لكن الأمور صعبة، وقبل ما تبعتلي أي جدول للكأس، لو في حاجة مش مظبوطة أوعى تفتكر اننا هنسكت، عندنا فترة توقف، ولو أنا مقولتش الكلمتين دول، عارف انك هتلاقينا بنلعب عادي يوم 9 و11 ونسافر سويس واسكندرية".

واختتم "في النهاية لا نلوم إلا أنفسنا، بطولة في المتناول، بالتأكيد سنراجع أمور عديدة، نحن نراجع ونقييم أنفسنا ونحن نفوز، لكن أتحدى أي فريق في العالم، أتحدى ليفربول نفسه، لو يستطيع لعب 50% من مبارياته كل 48 ساعة".