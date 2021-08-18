عبد المنصف: حظنا أننا واجهنا الزمالك وهو يبحث عن الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى نادي وادي دجلة، محمد عبد المنصف، إن مباراتهم أمام الزمالك كانت صعبة ومهمة.

وهُزم وادي دجلة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك، مساء الثلاثاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف عبد المنصف، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة:"حظنا أننا واجهنا الزمالك وهو يبحث عن الفوز والحظ السيء أننا سنواجه فرق تُنافس عكس بعض الفرق القريبة منا في جدول الدوري".

وتابع حارس مرمى وادي دجلة:"مباراة ومرت، لدينا 3 مباريات مهمة بـ 9 نقاط وأي إخفاق ستكون الأمور قد انتهت، وعانينا من الغيابات في خط الدفاع وغياب عبدالعاطي الذي تعرض لنزلة برد قبل المباراة أثر علينا وكنا نلعب اليوم على آمل إن لم تفز فأخرج بنقطة".

وأتم عبدالمنصف، تصريحاته بقوله:"نُعاني من الغيابات في وقت يحتاج الفريق كل لاعبيه ولكننا سنحاول بالإمكانيات والدعم الذي نلقاه، وربنا كبير وسنحاول لآخر نفس، مباراة الإسماعيلي هي الأهم فستُقام بعد يومين في الإسماعيلية".