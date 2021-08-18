مدرب دجلة: الخبرات حسمت اللقاء للزمالك.. ونحارب لأخر نفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد عبد الباقي جمال المدير الفني لنادي وادي دجلة، أن الضغط العصبي أثر على لاعبي فريقه أمام الزمالك، مشيراً إلى أن الخبرات حسمت المباراة لصالح فريق القلعة البيضاء.

وتلقى وادي دجلة هزيمة أمام فريق الزمالك، بهدف نظيف سجله مروان حمدي، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري we المصري.

وقال دجلة في تصريحات عقب المباراة: "لدينا نظام حتى نهاية الدوري، فزنا على أسوان وخسرنا من الأهلي وتعادلنا باقي المباريات، لدينا ضغط عصبي مثل الزمالك مع الفرق أننا نلعب على البقاء".

وأضاف: "لدينا ٩ لاعبين تحت السن الله يكون في عونهم، بشكل عام أدائنا كان جيد، الضغط العصبي أثر على اللاعبين فرق، خبرات كتير لصالح الزمالك، ونحاول ونحارب لاخر نفس، إذا أراد ربنا وبقينا في الدوري، الشكل سيكون أفضل".

وواصل: "شكل لعب وادي دجلة هو الاستحواذ سواء كنت أنا موجود أو أي مدرب، وكنت متوقع أن يلعب كارتيرون بهذا التشكيل لأني اشتغلت معه عامين في وادي دجلة".

واختتم عبد الباقي: "ما فعله كارتيرون هو الطبيعي لأنه يملك لاعبين كتير ويجب أن يعمل مداورة، نظام الدوري لغبط لنا الدنيا لأن ٣ محترفين عقودهم خلصت ٣٠ يونيو".