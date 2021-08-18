موسيماني: لا أحب الحديث عن الحكام.. وقرارهم "مؤلم" وأهدر مجهودنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يحب الحديث عن أخطاء الحكام خلال مباريات فريقه في البطولات المحلية بمصر.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد لقاء الأهلي وطلائع الجيش، إلى أنه لا يستطيع فعل أي شيء تجاه عدم احتساب الحكم إبراهيم نور الدين لكرة هدف للأحمر خلال اللقاء.

وقال موسيماني: "محبطون من النتيجة، حاولنا التسجيل منذ الدقيقة الأولى للقاء لكن اللاعبين لم ينجحوا في وضع الكرة داخل الشباك".

وأكمل: "الحالة النفسية لنا سيئة لأننا كنا بحاجة إلى الفوز، لكن للأمانة لا نستطيع الحديث عن فنيات كرة القدم في لقاء مثل هذا".

وأضاف: "حارس طلائع الجيش كان موفقًا، اعتمدنا على الكرات العرضية كثيرًا لكنه طويل القامة، كان علينا أن نلعب في العمق أكثر لكن هذا جزء من كرة القدم".

وأردف: "لا أحب الحديث عن أي حكم كما قلت من قبل، والآن أيضًا لن أتحدث عن الحكم، إبراهيم نور الدين حكم دولي ولديه خبرات وربما لم يرى كرة الهدف غير المحتسب جيدًا".

واختتم: "إذا كان الحكم والمساعدين وكذلك طاقم الفيديو لم ينجحوا في رؤية كرة الهدف غير المحتسب، فماذا علينا أن نفعل؟، من المؤلم أن يحدث موقف مثل هذا لأنه يهدر مجهود ومشاعر كثيرة لنا".