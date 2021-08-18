كارتيرون: لم نفز بشيء بعد.. نخوض سباق مرهق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه لم يفز بشيء حتى الآن رغم تصدره جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي قبل 3 جولات فقط من النهاية.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال كارتيرون :"لم نفز بأي شيء بعد، نحاول تحقيق الانتصار في كل مباراة نخوضها، الدوري لم يحسم بنسبة 90% كما تقولون".

الزمالك فاز على وادي دجلة بهدف نظيف، بينما تعادل الأهلي وطلائع الجيش سلبياً، ليبتعد الأبيض بالصدارة مستغلاً تعثر الأحمر.

وأضاف مدرب الزمالك :"هدفنا ما زال واضحاً، يجب أن نفوز في المباريات المقبلة، ونتعامل مع الأمر خطوة بعد خطوة، الأداء لم يكن مرضياً أمام وادي دجلة رغم الفوز".

وتابع باتريس قائلاً :"نخوض سباق مرهق، نلعب كل 3 أيام مباراة، الأمر صعب جداً على المستوى الذهني والبدني، ولذلك نمنح بعض اللاعبين راحة مثلما حدث اليوم".

وأنهى المدرب الفرنسي :"كان يجب أن نسجل أكثر من هدف أمام وادي دجلة، لأن نهاية المباراة كانت صعبة للغاية في ظل محاولات المنافس تسجيل هدف التعادل".