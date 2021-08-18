نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.. هدية جديدة للزمالك

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 17-8-2021.

وقع النادي الاهلي فخ التعادل السلبي أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ليبتعد المارد الأحمر خطوة جديدة إلى الوراء في السباق على اللقب مع غريمه الزمالك.

وبهذا التعادل، رفع الاهلي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “الزمالك“، الذي فاز على وادي دجلة بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت في نفس التوقيت، في المقابل، أصبح في رصيد نادي طلائع الجيش 39 نقطة في المركز الثامن.

ودخل النادي الاهلي المباراة بالتشكيلة التالية: محمد الشناوي – أكرم توفيق – ياسر إبراهيم أيمن أشرف – علي معلول – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود كهربا – والتر بواليا.

على الجهة المقابلة، بدأ طلائع الجيش اللقاء بالتشكيل الآتي: محمد بسام – حسن مجدي – إسلام جمال – علي الفيل – محمد ناصف – عمرو السيسي – مصطفى جمال – مهند لاشين – أحمد سمير – ناصر منسي – عمرو جمال.

وجاءت احداث الشوط الأول هادئة بين الفريقين، وعلى الرغم من استحواذ الاهلي على الكرة معظم الدقائق، إلا أنه فشل في صناعة أي فرصة خطرة بخلاف رأسية ياسر إبراهيم التي أبعدها المدافع إسلام جمال من على خط المرمى.

وأثارت رأسية ياسر إبراهيم الكثير من الجدل في ملعب المباراة وبين الجماهير، حيث رأى البعض أن الكرة عبرت بكامل محيطها خط المرمى، وما زاد زاد الطين بِلة أن حكم المباراة إبراهيم نور الدين لم يذهب لمراجعة اللعبة مع تقنية الفيديو -الفار-.

وبدأ النادي الاهلي الشوط الثاني حيث أنهى الشوط الأول، وواصل ضغطه على دفاعات طلائع الجيش الذي اعتمد على سرعة أحمد سمير في التحولات الهجومية، لخطف هدف التقدم.

وبالفعل استغل نادي طلائع الجيش تقدم لاعبو الاهلي إلى الهجوم، ونجح في صناعة العديد من الفرص، ولكن المهاجم ناصر منسي فشل في إستغلال أي منها لزيارة شباك الشناوي.

وزادت حدة هجمات النادي الاهلي بعد نزول صلاح محسن بدلًا من والتر بواليا في الدقيقة (63)، وكاد المارد الأحمر يسجل الهدف الأول في الدقيقة (87)، بعدما أرسل رامي ربيعة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها صلاح محسن إلى جونيور أجاي داخل منطقة الست ياردات، ليضربها رأسية ولكن ارتدت من قدم المدافع وهي في طريقها إلى الشباك.

وعند الدقيقة (89)، تألق الحارس محمد بسام وأنقذ طلائع الجيش من هدف محقق، بعد تصديه لرأسية قوية من صلاح محسن بعد عرضية نموذجية من محمد مجدي أفشة.

وحاول محمد مجدي أفشة مباغتة بسام بتسديدة قوية ملتفة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة (90)، ولكنه تصدى لها ببراعة لتخرج إلى الركنية، ومر الوقت المحتسب بدلًا من الضائع دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي (0-0).