شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري..رأسية مروان تفض الاشتباك

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، في منافسات الجولة الـ31 من المسابقة، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

اقترب الزمالك بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بفوزه على ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف، تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشر الأهلي سلبيا مع مضيفه طلائع الجيش.

ورفع الزمالك رصيده في صدارة الدوري المصري إلى 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الموسم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز لمروان حمدي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 59 بعد أن أرتقى عالياً لعرضية زيزو النموذجية وضرب الكرة برأسه داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 49 إلغاء هدف للزمالك بداعي التسلل على المغربي “أشرف بنشرقي” بعد مراجعة حكم المباراة محمد الصباحي لتقنية الفار التي أكدت وجود التسلل.

كان الزمالك قد حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية في الدوري المصري أمام مضيفه الاسماعيلي بثنائية نظيفة، بينما تعادل وادي دجلة سلبياً على ملعبه أمام الاتحاد السكندري.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بالجولة الرابعة عشر قد انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء ضياع ضربة جزاء للأبيض في الدقيقة 88 أهدرها اللاعب “عبدالله جمعة”.

شاهد فيديو اهداف مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري