بايرن ميونخ يهزم بوروسيا دورتموند ويتوج بكأس السوبر الالماني

توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، والتي أسضافها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

انتهى الشوط الاول بتقدم العملاق البافاري بهدف نظيف، سجله البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” في الدقيقة 41 بعد أن أنقض على عرضية سيرجي جنابري وبضربة رأسية قوية أسكن الكرة داخل الشباك.

وعند مطلع الشوط الثاني تحديداً الدقيقة 50 أضاف توماس مولر الهدف الثاني لمصلحة بايرن ميونخ من متابعة لتمريرة ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 64 سجل ماركو رويس هدف تقليص الفارق لبوروسيا دورتموند بتسديدة قوية بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء.

ومن هفوة دفاعية قاتلة سجل “روبرت ليفاندوفسكي” الهدف الشخصي الثاني والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 74.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الرابع والعشرين خلال 24 مباراة جمعته بفريقه السابق دورتموند، كما نجح المهاجم البولندي في هز شباك المنافسين للمباراة الـ14 على التوالي ليحطم رقمه الشخصي، ويقترب من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل جيرد مولر الذي سجل في 16 مباراة متتالية.

كما أصبح المهاجم الشاب لدورتموند يوسوفا موكوكو أصغر لاعب يشارك في كأس السوبر الألماني، وخاض موكوكو المواجهة أمام بايرن وهو في سن السادسة عشر وثمانية أشهر و28 يوما.

وشهدت المباراة حضور 25 آلف مشجع لكل فريق مع الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة حدادا على الأسطورة مولر الذي توفى أمس الأول الأحد عن عمر ناهز 75 عاما، كما ارتدى اللاعبون شارات سوداء.

وجمعت المباراة بين بايرن ميونخ الذي توج في الموسم الماضي بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني، مع بوروسيا دورتموند الذي فاز بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس ألمانيا.

وتنافس بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني للمرة الخامسة في آخر ست سنوات، حيث فاز العملاق البافاري بـ 3 ألقاب آخرها الموسم الماضي، بينما حقق اسود الفيستفاليا اللقب مرة واحدة.

وبشكلٍ عام يتصدر بايرن ميونخ سجل بطولات كأس السوبر الألماني برصيد 9 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية بوروسيا دورتموند بـ6 ألقاب، بينما حقق فيردر بريمن اللقب 3 مرات، وفولفسبورج، شالكه، شتوتجارت وكايزرسلاوترن مرة واحدة.

شاهد فيديو اهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في كأس السوبر الالماني اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021