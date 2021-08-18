بعد تداول أخبار عن مستقبلة.. كريستيانو رونالدو يخرج عن صمته

المنامة - ياسر ابراهيم - خرج النجم الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن صمته فيما يتعلق بالشائعات الأخيرة التي ربطته بناديه السابق ريال مدريد أو بأندية أخرى.



وكتب الدون على صفحته في فيسبوك: "من يعرفني يعرف كم أنا مركز في عملي، شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية هو كلام أقل، فعل أكثر ومع ذلك، نظراً لكل ما قيل وكتب مؤخراً، يجب أن أوضح موقفي".



وأكد رونالدو عدم رضاه عن الطريقة التي تناولت فيها وسائل الإعلام مستقبله، مشيراً إلى أنها طريقة غير محترمة له وللأندية نفسها.



وأضاف: "قصتي في ريال مدريد كتبت. لقد تم تسجيلها بالكلمات والأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات وفي العناوين الرئيسية إنها في متحف ملعب البرنابيو وهي أيضاً في عقول كل مشجع للنادي. أعلم أني متواجد في قلوب مشجعي ريال مدريد الحقيقيين، كما هم في قلبي".



وتابع: "كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم اهتمام أحد أبداً بمحاولة معرفة الحقيقة الفعلية. ها أنا أكسر صمتي الآن لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على حياتي المهنية وفي عملي، أنا ملتزم ومستعد لجميع التحديات التي يجب علي مواجهتها. أي شيء آخر، هو مجرد كلام.



ويأتي حديث رونالدوكشفت تقارير أنه عرض خدماته على مانشستر سيتي، فيما نفى المدرب كارلو أنشيلوتي الرغبة بإعادته الى ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "لا كورييري ديلو سبورت" الإثنين أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما نفى المدرب كارلو أنشيلوتي الرغبة بإعادته الى ريال مدريد.



ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم اليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2021 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاماً عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.



ويُعتَقد بحسب وسائل الإعلام، بينها موقع "فوتبول إيطاليا" المتخصص، أن يوفنتوس مستعد أيضاً للتخلي عن رونالدو هذا الصيف مقابل 30 مليون يورو، عوضاً عن إبقائه في صفوفه حتى نهاية الموسم ما سيجله لاعباً حراً وبالتالي سينتقل الى الفريق الذي يريده من دون مقابل.



في المقابل، نفى المدرب الإيطالي أنشيلوتي الرغبة بإعادته إلى ريال مدريد مغرّدا "كريستيانو أسطورة في ريال مدريد ولديه كل حبي واحترامي. لم أفكر أبدا بالتعاقد معه. نتطلع قدما".



ودافع رونالدو عن ألوان ريال مدريد من 2009 حتى 2018 وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري المحلي مرتين، في طريقه ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي (451 هدفاً في 438 مباراة).



وكان HGبرنامج التلفزيوني الإسباني "ال شيرينغيتو" على لسان مراسله صديق رونالدو، إيدو أغيري، قد زعم أن المدرب الجديد-القديم للنادي أنشيلوتي يريد إعادة البرتغالي الى "سانتياغو برنابيو".

المصدر: مواقع الكترونية