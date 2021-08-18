الامارات | اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام حول كيفية استخدام «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام حول كيفية استخدام «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد كرة القدم بمقره في دبي، أول من أمس، ورشة عمل خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد الخاصة بممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إذ شملت الورشة التي قدمها مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة لي بروبيرت، العديد من المحاور المهمة، من بينها التعريف بالآلية الخاصة بعمل إدارة الحكام الجديدة والمشاريع والمبادرات التطويرية والبرامج التي تهدف للارتقاء بمستوى التحكيم الإماراتي من الجوانب كافة، سواء الفنية أو التنظيمية، كما شملت الورشة أيضاً تطبيقاً عملياً بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام بشأن كيفية أستخدام هذه التقنية داخل الغرفة المخصصة للحكام من شرح دقيق في كل حالة يتم فيها اللجوء إلى تقنية الحكم الفيديو.

وقدم مدير إدارة الحكام شرحاً مفصلاً للمشاركين في الورشة من ممثلي الصحف المحلية والقنوات الرياضية وخبراء ومحللي التحكيم في القنوات الرياضية المحلية، بشأن البنود المتعلقة باستخدام تقنية الحكم الفيديو المساعد، واستعرض كذلك من خلال أشرطة الفيديو بعض الحالات التحكيمية التي تم فيها اللجوء إلى تقنية الحكم الفيديو المساعد، بجانب استعراض التعديلات الجديدة التي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم على قوانين الحكم الفيديو المساعد.

وأشار لي بروبيرت خلال الورشة إلى الحالة التي يجب فيها استخدام تقنية الحكم الفيديو المساعد في أربعة مواقف متعلقة بالأهداف والعقوبات والبطاقات الحمراء المباشرة وحالات التسلل.

حضر الورشة نائب رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي السابق محمد عمر الشمري، والمسؤول الفني لمقيمي الحكام والمحاضرين في اتحاد الكرة أحمد يعقوب.

وتطرقت الورشة إلى الزيارات التي قامت بها لجنة الحكام إلى الأندية، والتأكيد على أن الزيارات هدفت إلى بناء علاقة عمل إيجابية بين اللاعبين وبين قضاة الملاعب، وأهمية تعامل اللاعبين مع حكام المباراة بطريقة إيجابية.

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الحكام محمد عمر، إن هناك 34 حكماً من بينهم حكام ساحة وحكام مساعدون وحكام فيديو مساعدون سيتواجدون في مباريات الدوري خلال الموسم الجديد.

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