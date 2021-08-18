الامارات | دبا الفجيرة يهزم الجزيرة الحمراء برباعية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يهزم الجزيرة الحمراء برباعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة على ضيفه الجزيرة الحمراء بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت، أول من أمس، بملعب دبا ضمن استعدادات الفريقين للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة والموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وسجل أهداف «النواخذة»: النيجيري وبابا أبدولاي، وراشد محمد، وأحمد أحمد الخديم، والبرازيلي ألفارو أوليفيرا.

وتعد ودية الجزيرة الحمراء الرسمية الأولى له منذ عودته للمشاركة في منافسات «الهواة» بعد سبعة مواسم ابتعد خلالها عن المشاركة الرسمية.

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