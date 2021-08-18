الامارات | «كيماري» و«يبير» بشعار «غودولفين» يطلبان لقب «غريت فولتجر ستيكس» البريطاني اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيماري» و«يبير» بشعار «غودولفين» يطلبان لقب «غريت فولتجر ستيكس» البريطاني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب مهرا غودولفين «كيماري» و«يبير»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «غريت فولتجر ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، من عمر ثلاث سنوات، ويجري اليوم لمسافة 2400 متر عشبي على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

ويتأهب «كيماري» لحصد انتصاره الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثانية، عقب فوزه يونيو الماضي في «مهرجان رويال آسكوت» بلقب سباق «كوينز فاز»، الذي جرى لمسافة أطول بلغت 2800 متر، فيما يسعى «يبير» إلى الارتقاء بسجل انتصاراته في السباقات الفئوية، عقب فوزه الشهر الماضي في سباق «كأس البحرين ستيكس» الذي جرى على مضمار «نيوماركت» لمسافة 2500 متر، وخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

وتصطدم طموحات مهري «غودولفين» المنحدرين من نسل الفحل «دباوي»، بوجود ستة من نخبة جياد المسافات الطويلة، يبرز منها، «ثيرد ريلام» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبإشراف المدرب روجر فاريان، الساعي بقيادة الفارس أندريه أتزيني إلى انتصاره الثالث في الموسم الحالي.

كما يمثل خيول الدولة المهر «يوث سبرينت» بشعار أحمد الشيخ، بإشراف المدرب أندريه بالدينغ، في ظل طموحات للعودة إلى دائرة الانتصارات، منذ فوزه الأخير، مايو الماضي، على مضمار «شيستير» في سباق أقيم على مسافة أطول بلغت 2500 متر.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهر «هادي ديفينيشن» بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أبدين أوبراين، الذي سبق له العام الماضي الفوز في سباق ضمن الفئة الثانية، حين توج بطلاً في «آلان سمورفيت ميموريل ستيكس» الذي جرى على مضمار «كوره» الإيرلندي.

وعلق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على حظوظ المهرين «كيماري» و«يبير» في سباق «غريت فولتجر ستيكس»، بقوله في تصريحات صحافية: «حصل (كيماري) على استراحة جيدة منذ فوزه الأخير في (آسكوت)، والمنافسة على مسافة أقصر، وحمله جزاء في الوزن، ليسا مصدر قلق، إذ إن السباق يناسبه تماماً، ويمثل محطته مهمة قبل مشاركاته المرتقبة في موسم الخريف».

«نوبل تروث» في مهمة «الفئة الثالثة»

يشهد مضمار «يورك» ارتقاء مهر غودولفين الناشئ «نوبل تروث» إلى خوض تحدي سباقات الفئة الثالثة «جروب 3»، حين ينافس على لقب سباق «أكومب ستيكس» لمسافة 1400 متر عشبي. وأظهر ابن الفحل «كينغمان» أداءً لافتاً في مشاركته الأولى في عالم السباقات، بحلوله ثالثاً يونيو الماضي، في سباق للخيول المبتدئة أقيم على مضمار «نيوماركت»، قبل أن يكشف عن موهبته، بفوزه الشهر الماضي على المسافة والمضمار ذاتهما، بفارق الطولين عن أقرب منافسيه. ويواجه «نوبل تروث» في «أكومب ستيكس» أربعة من منافسيه، يبرز منهم وصيفه في سباق الشهر الماضي المهر «إحراز» بشعار «شادويل».

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