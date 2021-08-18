الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
يونج بويز - فرينكفاروزي 23:00
مالمو - لودوجوريتس رازجراد 23:00
بنفيكا - بي إس في آيندهوفن 23:00
الدوري الأوروبي
سيلتك - إي زد آلكمار 22:45
غزل المحلة - الإنتاج الحربي 21:00
مصر المقاصة - البنك الأهلي 23:00
الدوري الأردني
السلط - شباب العقبة 21:30
الدوري الجزائري
وداد تلمسان - شبيبة الساورة 20:30
شبيبة سكيكدة - نجم مقرة 20:30
شبيبة القبائل - وفاق سطيف 00:00
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