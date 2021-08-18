اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يونج بويز - فرينكفاروزي 23:00

مالمو - لودوجوريتس رازجراد 23:00

بنفيكا - بي إس في آيندهوفن 23:00

الدوري الأوروبي

سيلتك - إي زد آلكمار 22:45

غزل المحلة - الإنتاج الحربي 21:00

مصر المقاصة - البنك الأهلي 23:00

الدوري الأردني

السلط - شباب العقبة 21:30

الدوري الجزائري

وداد تلمسان - شبيبة الساورة 20:30

شبيبة سكيكدة - نجم مقرة 20:30

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 00:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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