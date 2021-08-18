بهدف وتعادل وفارق 4 نقاط.. الزمالك يقترب من حسم لقب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه مساء اليوم الثلاثاء، على فريق وادي دجلة بهدف نظيف، وتعادل الأهلي السلبي مع طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة 31 من البطولة.

وجاء هدف الزمالك عن طريق لاعب مروان حمدي الذي استقبل كرة عرضية من أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 59، ليلعب ضربة رأسية قوية سكنت شباك محمد عبد المنصف.

انتصار الزمالك جمد رصيد نادي وادي دجلة عند النقطة 25 ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري، ليزداد موقفه صعوبة في النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في عمر الدوري المصري، حيث يحتاج إلى ست نقاط فقط منهم للتتويج بطلًا للمسابقة بشكل رسمي.

على الجانب الآخر، تعثر الأهلي مجدداً في بطولة الدوري مع فريق طلائع اللجيش بدون أهداف.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني ليتسع الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 4 نقاط كاملة وتزداد مهمة العودة للصدارة تعقيداً قبل 3 جولات من النهاية.