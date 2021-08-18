بيان غاضب من كريستيانو رونالدو للرد على مزاعم عودته إلى ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن صمته ليرد على التقارير التي ربطته بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وكانت تقارير صفحفية إسبانية قد زعمت أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، طلب من إدارة النادي الملكي عودة رونالدو إلى الفريق.

وقال الصحفي الإسباني في البرنامج الإسباني الشهير ”التشيرنجيتو“، إيدو أجيري، إن أنشيلوتي يرغب في عودة رونالدو لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي أن المدرب الإيطالي يريد "الدون" في ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.

ورداً على تلك المزاعم، قرر رونالدو الخروج عن صمته، حيث نشر بياناً عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قال فيه: ”من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، كلام أقل وعمل كثير، كان هذا هو شعاري منذ بداية مسيرتي. ومع ذلك في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرًا، لا بد لي من تحديد موقفي“.

وأضاف رونالدو: ”الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ولاعبيهم وموظفيهم ولي كشخص وكلاعب“.

وتابع "الدون": “ لقد كتبت قصتي في ريال مدريد، تم تسجيلها بالكلمات وبالأرقام، في الجوائز والألقاب، في السجلات والعناوين. هذا موجود في المتحف في البيرنابيو وأيضًا في أذهان كل مشجع للنادي، علاوة على ما حققته، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفة واحترام أحتفظ بهما“.

وأكمل: ”أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم وسأحملهم في قلبي. إضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم اهتمام من أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة“.

واختتم رونالدو بيانه قائلاً: ”أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي، مازلت أركز على مسيرتي المهنية وعلى عملي ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وأي شيء آخر؟ هو مجرد كلام“.

وفي وقت سابق اليوم، نفى المدير الفني لنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تقدمه بأي طلب لإدارة الفريق الملكي، من أجل ضم رونالدو.

وكتب أنشيلوتي عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“: ”كريستيانو رونالدو هو أحد أساطير ريال مدريد وأنا أحترمه، لكنني لم أطلب أو أخطط للتوقيع معه هذا الصيف“.

ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاما عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.