كأس أمم أفريقيا 2021: الجزائر، ساحل العاج، نيجيريا ومصر الأبرز في الدور الأول

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جوهانسبرغ: أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 في كرة القدم التي أقيمت في قصر المؤتمرات في ياوندي عاصمة الكاميرون المضيفة، نيجيريا ومصر في المجموعة الرابعة والجزائر حاملة اللّقب وساحل العاج في المجموعة الخامسة، في أبرز مواجهات الدور الأول.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة حيث سيواجه المنتخب الكاميروني المضيف الفائز باللّقب خمس مرّات في مباراة الإفتتاح بوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في 9 كانون الثاني/ يناير المقبل في ياوندي، التي تضم أيضاً إثيوبيا والرأس الأخضر.

وتلعب السنغال في المجموعة الثانية إلى جانب كل من زيمبابوي، غينيا ومالاوي.

وجاء المغرب وغانا في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضاً جزر القمر والغابون.

أما مصر، حاملة الرقم القياسي بعدد الإنتصارات (7)، فستكون في الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتألّفت المجموعة الخامسة من الجزائر حاملة لقب النسخة الأخيرة، إضافة إلى سييراليون، غينيا الإستوائية وساحل العاج، فيما تلعب تونس في المجموعة السادسة الأخيرة إلى جانب كل من مالي، موريتانيا وغامبيا.

وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أقدم على تأجيل حفل سحب القرعة والذي كان من المقرّر إقامته في 25 حزيران/ يونيو الماضي على خلفية مشاكل لوجستية مرتبطة بفيروس "كوفيد-19، حيث تسبّبت الجائحة أيضاً في تأجيل موعد البطولة القارية التي كانت مقرّرة في 2021، لتقام من 9 كانون الثاني/ يناير حتى 6 شباط/ فبراير 2022.

وتوزّعت المنتخبات الـ 24 المشاركة في النهائيات على ست مجموعات على أن يتأهّل الأوّل والثاني مباشرة إلى الدور الثاني، ويرافقها أفضل أربعة منتخبات تحتلّ المركز الثالث في المجموعات الست.

قرعة الدور الأوّل:

المجموعة الاولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا والرأس الاخضر

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا ومالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر والغابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان وغينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر، سييراليون، غينيا الاستوائية وساحل العاج

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا وغامبيا