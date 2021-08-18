بطولة الأرجنتين: بوكا جونيورز يُقيل مدربه عقب بدايته الكارثية

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بوينوس أيرس: أعلن نادي بوكا جونيورز بطل الدوري الأرجنتيني لكرة القدم عبر قناته على يوتيوب، إقالة مدرّبه ميغيل أنخل روسو عقب بدايته الكارثيّة في الموسم الحالي.

وجاء في الشريط المصوّر الذي بثّه النادي لافتة كتب عليها "لم يعد ميغيل أنخل روسو مدرّباً لبوكا. بعد 64 مباراة، انتهت ولايته الثانية".

وارتبط روسو، البالغ 65 عاماً، بعقد مع بوكا حتّى كانون الأول/ ديسمبر المقبل بعدما عاد لتسلّم المهام الفنية في كانون الثاني/يناير 2020 وقاده لإحراز لقب الدوري المحلّي.

ويقبع فريق الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا في المركز الـ 24 من الدوري (من أصل 26 فريقاً) بعد مرور 6 مراحل برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات وخسارتين. سجّل هدفين وتلقّت شباكه 5 أهداف.

وسبق للمدرّب الأرجنتيني ولاعب الوسط السابق أن أشرف على بوكا في عام 2007 نجح خلالها في قيادته إلى إحراز لقب مسابقة كأس ليبرتادوريس، البطولة الأهم لأندية أميركا الجنوبيّة والموازية لدوري أبطال أوروبا.

وسيتولّى سيباستيان باتاليا الذي يشرف على الفريق الرديف تدريب الفريق الأوّل مؤقتاً.