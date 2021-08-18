موسيماني: مُحبط من نتيجة مباراة الطلائع ولعدم مشاهدة حكم الفار كرة ياسر إبراهيم

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه محبط بسبب النتيجة والتعادل السلبي أمام طلائع الجيش. مؤكدًا أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا وسعوا للتسجيل في أكثر من فرصة، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن فنيات، حاولنا واجتهدنا وحارس مرمى الفريق المنافس كان موفقًا في الفرص التي تصدى لها، وسوف نسعى للعمل على علاج الأخطاء بشكل مستمر".

وأكمل موسيمانى: "لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الآن. حكم مباراة الجيش لديه خبرات كثيرة، وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول، بسبب زاوية الرؤية ولكن يوجد 3 حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو، مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب إحباطًا كبيرًا".