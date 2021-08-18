شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وحيدة تقود الزمالك للتتويج رسميا بلقب الدورى الـ13 أمام سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الزمالك من استعادة درع الدوري للمرة الأولى منذ 6 سنوات بعدما حقق فوزا مهما على وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 31 من عمر المسابقة، في الوقت الذي سقط فيه الأهلي أمام طلائع الجيش في فخ التعادل السلبي ليخسر نقطتين مهمتين قبل 3 جولات على ختام الموسم.

وجاء فوز الزمالك علي وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي بهدف مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدفا وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.

في الوقت نفسه ابتعد فريق الاهلي خطوة أكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.

يتبقى 3 مباريات لكل من الأهلي والزمالك أيام الجمعة ثم الثلاثاء ثم الختام يوم الجمعة أيضًا.

ويلتقي الأهلي مع المصري والجونة وأسوان، بينما يواجه الزمالك سيراميكا والإنتاج والبنك الأهلي.

ويحتاج الزمالك إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب رسميًا في حالة فوز الأهلي على المصري والجونة، وفي حالة نجاح حامل اللقب في الفوز بمباراتيه المقبلتين مع فوز الأبيض على سيراميكا ثم الإنتاج الحربي يتوج باللقب رسميًا يوم الثلاثاء المقبل قبل مباراته الأخيرة أمام البنك.

أما في حالة تعادل الأهلي أمام المصري في المباراة المقبلة، مع فوز الزمالك يتسع الفارق إلى 6 نقاط ويحتاج الأبيض للتعادل أو الفوز في مباراة الإنتاج للتتويج رسميًا قبل المباراة الأخيرة أيضًا.

وفي حالة خسارة الأهلي من المصري وفوز الزمالك على سيراميكا يتسع الفارق إلى 7 نقاط قبل جولتين على الختام، وبالتالي يتوج وقتها الزمالك يوم الجمعة المقبل باللقب رسميًا قبل آخر مباراتين أمام الإنتاج والبنك.