شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لم نحسم لقب الدورى.. ومطالبون بالفوز حتى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إن فريقه لم يحسم لقب الدورى هذا الموسم بشكل رسمى، كما أنه لم يقطع شوطًا كبيرًا فى تلك المنافسة، لافتًا إلى أن اللاعبين مطالبون بتحقيق الفوز حتى نهاية المسابقة.

وطالب كارتيرون فى تصريحاته لقناة الزمالك جماهير الفريق بضرورة الاستمرار فى الدعم والوقوف فى ظهر جميع اللاعبين حتى يتم حسم اللقب بشكل رسمى.

وقال باتريس كارتيرون إن فريقه كان يستحق الفوز على وادى دجلة بأكثر من هدف، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله مروان حمدى، لافتًا إلى أن لاعبيه أهدروا أكثر من فرصة، إلا أن رغبة دجلة فى تحقيق الفوز أو التعادل صعبت المباراة.

وأردف المدير الفنى للزمالك إن اللاعبين جميعهم على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه يجب أن تستمر تلك الروح فى الموسم الجديد، خاصة أن الفارس الأبيض سيشارك فى دورى أبطال أفريقيا.

وعن إجراء 6 تعديلات على التشكيل الذى خاض به مواجهة دجلة، قال باتريس كارتيرون إن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة فى أى وقت، ونجح فى استغلال معسكر الإسكندرية فى تحقيق هذا الأمر كونه يعلم إن تلك الفترة ستشهد ضغط مباريات.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: مروان حمدي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.