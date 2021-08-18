شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك لم يفز بالدورى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب طارق يحيى، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، من جماهير القلعة البيضاء بعدم الإفراط فى الفرحة بعد ابتعاد الفريق بأربع نقاط عن النادى الأهلى، مشيراً إلى أن الدورى لم يحسم بعد حتى الآن والمنافسة ما زالت قائمة.

وقال طارق يحيى فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة الزمالك، إن المباراتين القادمتين للزمالك فى منتهى الأهمية ويجب الفوز فيهما دون النظر عن نتائج المنافس حتى يتوج الفريق ببطولة الدورى، مؤكداً أن هذا الجيل يستحق الفوز بدرع الدورى بجدارة.

وتمكن نادى الزمالك من الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدورى، بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف واتساع فارق النقاط بينه وبين النادى الأهلى إلى 4 نقاط بعد تعادل الفريق الأحمر بدون أهداف أمام طلائع الجيش، فى المبارايات التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

تصدر نادى الزمالك جدول بطولة الدورى برصيد 73 نقطة، فيما استمر النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما جاء الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 43 نقطة، وصعد إنبى إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة، واستمر الإسماعيلى فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.