شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 17 /8 /2021 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 17 /8 /2021 إقامة 4 مباريات فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، وهى سيراميكا مع الاتحاد، إنبى مع الإسماعيلى، الزمالك مع وادى دجلة، وطلائع الجيش مع الأهلى.

ضمن فريق سيراميكا البقاء فى الدورى بشكل رسمى بعد تعادله أمام الاتحاد السكندرى سلبياً فى اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 43 فى المركز الـ6 ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 38 فى المركز التاسع.

حقق فريق إنبى الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب بترويبورت، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدفا فريق إنبى عن طريق المهاجم إيبوكا فى الدقيقة 34، ثم أضاف مصطفى شلبى الهدف الثانى فى الدقيقة 48، بينما قلص الفارق شكرى نجيب لفريق الاسماعيلى فى الدقيقة 62 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 42 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.

ابتعد فريق الاهلى خطوة أكبر عن بطولة الدورى بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد الجيش بالسويس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلى إلى 69 نقطة فى المركز الثانى خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.

حقق فريق الزمالك فوزا هاما وصعبا على فريق وادى دجلة بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

أحرز هدف المباراة مروان حمدى فى الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 22 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 38 هدفا.