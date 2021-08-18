شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أحمد سيد غريب المقيد بقائمة الأهلي الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي الأفريقية للموسم الجديد قيد ثنائى تحت السن وهما أحمد نبيل كوكا، والمتواجد في صفوف الفريق الأول، وأحمد سيد غريب وهو مهاجم فريق 2001، وتم ترشيحه من قبل مسئولى قطاع الناشئين بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويلعب أحمد سيد غريب في مركز المهاجم الصريح ومن اللاعبين الواعدين في مركز الهجوم، وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعانة به وقيده في القائمة الأفريقية عن باقي اللاعبين، خاصة مع وجود أكثر من لاعب مميز في فريق الشباب مواليد 1999، والذي تم إلغاء مسابقتهم في الموسم المقبل، وباتوا مهددين بالرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري، لصعوبة قيد كل اللاعبين في قائمة الموسم الجديد.

فيما يلعب أحمد نبيل كوكا في مركز الوسط المدافع ولكن استعان به موسيماني في قيادة الجبهة اليسرى في فترة غياب الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد، وظهر اللاعب بمستوى جيد، ونال استحسان الجهاز الفني والجماهير الحمراء، ويتواجد بصفة مستمرة مع الفريق الأول.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأفريقية، التي ضمت ٣٣ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.