شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء لم يشهد تغييرا على صعيد الهدافين، حيث أقيمت 4 مباريات فى بطولة الدورى ضمن منافسات الأسبوع الـ 31، حيث فاز الزمالك على وادى دجلة بهدف نظيف، فيما تعادل الأهلى مع طلائع الجيش بدون أهداف، وتعادل الاتحاد السكندرى مع سيراميكا، وفاز إنبى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

وشهد صراع الهدافين استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

تمكن نادى الزمالك فى الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدورى، بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف واتساع فارق النقاط بينه وبين النادى الأهلى إلى 4 نقاط بعد تعادل الفريق الأحمر بدون أهداف أمام طلائع الجيش، فى المبارايات التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 لبطولة الدورى الممتاز.

وتصدر نادى الزمالك جدول بطولة الدورى برصيد 73 نقطة، فيما استمر النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما جاء الإتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 43 نقطة، وصعد إنبى إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة، واستمر الإسماعيلى فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما أحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

أحمد علي البنك الأهلي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10