شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى لـ إبراهيم نور الدين: هو الفار علينا احنا بس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنّ لاعبو فريق الأهلى الهجوم على الحكم إبراهيم نور الدين حكم لقاء الفريق الأحمر وطلائع الجيش، بسبب بعض القرارات التحكمية خلال اللقاء الذى انتهى منذ قليل في بطولة الدورى المصرى الممتاز بالتعادل السلبى، وجاء الرسالة: "هو الفار علينا احنا بس يا كابتن".

وابتعد فريق الأهلي خطوة أكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.