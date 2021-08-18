شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تمديد تعاقد محمد هاشم 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تجديد تعاقد محمد هاشم قلب دفاع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وطالبت اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بتمديد عقد المدافع باعتباره أحد عناصر القوام الأساسي للفريق، في ظل تألقه بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق منذ تولي إيهاب جلال تدريب الفريق.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني، سعيا لاستعادة مسار الفريق نحو المنافسه وحصد الألقاب فى الموسم المقبل.

وحقق فريق إنبى الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.