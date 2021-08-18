شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الرئيس السيسي يكرم أبطال الأولمبياد، وتعادل الأهلي مع الطلائع وفوز الزمالك على دجلة 1 / 0.

جيانا فاروق بعد تكريمها من الرئيس السيسى: تحيا مصر دائما وأبد

أعربت البطلة المصرية جيانا فاروق، بطلة مصر فى الكاراتيه، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو ضمن منافسات الكاراتيه، عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة تحيا مصر دائما وأبدا.

الزمالك يقترب من درع الدورى الـ 13 بهدف فى مرمى دجلة

حقق فريق الزمالك فوزا هاما وصعبا علي فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، أحرز هدف المباراة مروان حمدي في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 38 هدفا.

الطلائع يُبعد الأهلي خطوة أكبر عن درع الدوري بتعادل سلبي فى السويس

إبتعد فريق الاهلي خطوة اكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

مصر مع نيجيريا و السودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة بأمم افريقيا 2022

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا وغينيا بيساو و السودان

جيانا فاروق تنشر وسام الجمهورية الممنوح لأبطال طوكيو

نشرت جيانا فاروق بطلة منتخب الكاراتية صورة من وسام الجمهورية الذى حصلت عليه اليوم من الرئاسة بعد تتويجها ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو

أحمد الجندى صاحب فضية طوكيو يحصل على توقيع الرئيس السيسي على قميص الأولمبياد

حصل البطل الأولمبى أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث والمتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، على توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القميص البديل له الذى شارك فيه فى الأولمبياد، خلال تكريم الرئيس لأبطال مصر الأولمبيين المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة .

تعرف على جديد صفقات الأهلي بعد الاتفاق مع 3 لاعبين فى ميركاتو الصيف

حسم النادي الأهلي وبشكل شبه رسمي حتى الأن 3 صفقات محلية وأجنبية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد مفاوضات مكثفة مع عدة أندية.