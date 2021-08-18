شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن نادى الزمالك من الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدورى، بعد الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف واتساع فارق النقاط بينه وبين النادى الأهلى إلى 4 نقاط بعد تعادل الفريق الأحمر بدون أهداف أمام طلائع الجيش، فى المبارايات التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

تصدر نادى الزمالك جدول بطولة الدورى برصيد 73 نقطة، فيما استمر النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما جاء الاتحاد السكندرى فى المركز السادس برصيد 43 نقطة، وصعد إنبى إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة، واستمر الإسماعيلى فى المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

وشهد اليوم الثلاثاء إقامة 4 مباريات في بطولة الدورى ضمن منافسات الأسبوع الـ 31، حيث فاز الزمالك على وادى دجلة بهدف نظيف، فيما تعادل الأهلى مع طلائع الجيش بدون أهداف، وتعادل الاتحاد السكندرى مع سيراميكا، وفاز إنبى على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.