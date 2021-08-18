شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يضم 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لموجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة 31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء والتى سوف تقام على ملعب غزل المحلة.

وضمت قائمة غزل المحلة لمباراة الإنتاج 22 لاعبًا وهم كالتالي: عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.