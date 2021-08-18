شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحقق الفوز على الإسماعيلى بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ملعب بترويبورت، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدفا فريق إنبى عن طريق المهاجم إيبوكا في الدقيقة 34، ثم أضاف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة 48، بينما قلص الفارق شكرى نجيب لفريق الاسماعيلى في الدقيقة 62 من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 42 محتلا المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.

وجاء تشكيل الإسماعيلى بقيادة خالد جلال كالتالى:

في حراسة المرمى محمد صبحى.

فى خط الدفاع محمد عادل، باهر المحمدى، مروان صحراوى، مصطفى الزنارى.

في خط الوسط محمد الضرف، عماد حمدى، أحمد مدبولى، محمد بيومى.

فى الهجوم فخر الدين بن يوسف، محمد الشامى .

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة حلمى طولان يضم كل من:

في حراسة المرمى عبد العزيز البلعوطى.

في خط الدفاع على فوزى، زياد بوغطاس، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار.

في خط الوسط مصطفى ياسر، أحمد العجوز، دينوبيتر جودي، محمد مرسى.

في الهجوم جون إيبوكا، مصطفى شلبى.