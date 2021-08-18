شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يُبعد الأهلي خطوة أكبر عن درع الدوري بتعادل سلبي فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إبتعد فريق الاهلي خطوة اكبر عن بطولة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد الجيش بالسويس في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز، وزاد الفارق فى النقاط إلى 4 نقاط لصالح منافسه الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ73 نقطة بعدما فاز على دجلة ليقترب الأبيض من لقب الدوري.

حاول الاهلي وضغط بكل قوة لكنه فشل في زيارة شباك محمد بسام الذي تألق ودافع عن عرين الطلائع.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلي الذي ضغط بقوة بحثاً عن تسجيل هدف مُبكر لكن دفاع الطلائع أحكم الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي .

كما لعب الطلائع على الهجمة المرتدة عن طريق عمرو جمال وناصر منسي ، وتعرض أيمن أشرف لأصابة إثر صدام قوي مع مهند لاشين لاعب وسط الطلائع.

واصل الأهلي الضغط على مرمى محمد بسام لكن دون خطورة حقيقية بسبب الرعونة التى أدى بها لاعبو الأهلي.

وتعرض أكثر من لاعب في الأهلي لإصابة بسيطة أمثال معلول وكهربا ، وأستكملوا المباراة ، ومن هجمة سريعة للأهلي مرر على معلول كرة جيدة من ناحية اليسار لم تجد من يتابعها.

ونال مصطفى جمال لاعب الطلائع بطاقة صفراء للخشونة مع أفشة ، قبل أن يحصل حمدي فتحي على بطاقة صفراء للخشونة مع عمرو جمال ثم نال عمرو السيسي بطاقة صفراء للخشونة مع أفشة أيضاً.

واصل الأهلي الهجمات ولعب ياسر إبراهيم كرة برأسه أنقذها لاعب الطلائع من الشباك وطالب لاعبو الأهلي بالرجوع إلى الفار لكن إبراهيم نور الدين رفض وأمر بإستكمال اللقاء.

وأنقذ الشناوي فرصة هدف للطلائع عندما أنقذ كرة خطرة بعدها انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي.

ويخوض الأهلي ، المباراة بتشكيل ، مكوّن من :محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول، وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بتغيير ثنائي للأهلي بنزول طاهر محمد طاهر بدلاً من كهربا ورامي ربيعة بدلاً من أيمن أشرف.

وشهدت بداية الشوط الثاني نشاط واضح من الفريقين ،ودفع موسيماني بـ صلاح محسن بدلاً من والتر بواليا.

ضغط الأهلي بكل أوراقه عن طريق الشحات وطاهر وصلاح محسن وكذلك إنطلاقات أفشة .

وشارك مروان محسن بدلاً من أكرم توفيق، ونال إسلام جمال بطاقة صفراء للخشونة ،

وشارك أجاي بدلاً من ديانج في أخر ربع ساعة ، وأنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق لأحمد سمير الذي راوغ ياسر أبراهيم .

وأشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء ضد ناصر منسي للخشونة مع رامي ربيعة ،وضغط الاهلي بقوة وكثافة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.







































































