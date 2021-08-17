بايرن ميونخ يحافظ على لقب كأس السوبر الألماني للموسم الثاني على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حافظ بايرن ميونخ على لقب كأس السوبر الألماني للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه على غريمه بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، يوم الثلاثاء.



والتقى الفريقان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل أسود الفيستيفال، وسط حضور جماهيري غفير.

وشهدت المباراة إثارة بالغة منذ دقائقها الأولى، لكن الفريقين انتظرا حتى الدقيقة 41 لقص شريط الأهداف عبر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وبعدما عاد البايرن من الاستراحة متقدما بهدف دون رد، تمكن توماس مولر من تعزيز التقدم بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

واشتعلت المباراة من جديد بعدما نجح ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند في اختراق شباك الحارس مانويل نوير حارس البايرن بقذيفة من على حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 64.

وأطلق ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض بهدف ثان له وثالث لفريقه في الدقيقة 74، ليفشل أسود الفيستيفال في العودة، مما منح الفريق البافاري فرصة الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الوقت الأصلي.

وبذلك، تمكن بايرن ميونخ من تعزيز رقمه القياسي في البطولة بالوصول إلى اللقب التاسع له على مدار تاريخ مشاركاته في السوبر الألماني.