مصر رفقة نيجيريا والسودان في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي أقيمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخب نيجيريا.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي ضمت كل من: نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، أثيوبيا، كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

تصنيف المنتخبات:

الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جامبيا.

ويبحث المنتخب المصري من خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 عن التتويج باللقب الثامن له في تاريخه والأول من عام 2010.