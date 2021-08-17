شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها الرئيس السيسي يكرم أبطال الاوليمبياد ..ومصر مع نيجيريا و السودان و غينيا بيساو بأمم أفريقيا.

جيانا فاروق بعد تكريمها من الرئيس السيسى: تحيا مصر دائما وأبد

أعربت البطلة المصرية جيانا فاروق، بطلة مصر فى الكاراتيه، الحاصلة على الميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو ضمن منافسات الكاراتيه، عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة تحيا مصر دائما وأبدا.

مصر مع نيجيريا و السودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة بأمم افريقيا 2022

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا وغينيا بيساو و السودان

المنتخب يستفسر عن إصابات كورونا في الكاميرون :النتائج كل أسبوع

استفسر مسئولو منتخب مصر عن عدد الإصابات اليومية في دولة الكاميرون و التي تستضيف بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم في يناير المقبل ، وجاء الرد بأنه يتم الإعلان عن نتائج مسحات كورونا كل أسبوع وليس كل يوم كما هو متبع في معظم دول العالم ، و أن الإصابات هناك متفاوتة في الاعداد .

جيانا فاروق تنشر وسام الجمهورية الممنوح لأبطال طوكيو

نشرت جيانا فاروق بطلة منتخب الكاراتية صورة من وسام الجمهورية الذى حصلت عليه اليوم من الرئاسة بعد تتويجها ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو

أحمد الجندى صاحب فضية طوكيو يحصل على توقيع الرئيس السيسي على قميص الأولمبياد

حصل البطل الأولمبى أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث والمتوج بفضية أولمبياد طوكيو 2020، على توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القميص البديل له الذى شارك فيه فى الأولمبياد، خلال تكريم الرئيس لأبطال مصر الأولمبيين المتوجين بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة .

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6 تغييرات فى تشكيل الزمالك امام وادي دجلة .. أبرزها ابو جبل ومروان وشيكا

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة المقرر انطلاقها في التاسعة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

محمد شريف يقترب من المشاركة مع الأهلى أمام المصرى فى الدورى

اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، من العودة للمشاركة مع الفريق أمام المصرى في المباراة المقبلة المحدد لها الجمعة 20 أغسطس ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين بالدورى .

محمود البنا ورفاقه يطيرون إلى المغرب الخميس استعدادًا لتحكيم نهائى البطولة العربية

يسافر طاقم الحكام المصري بقيادة محمود البنا إلى المغرب يوم الخميس المقبل ، لإدارة نهائي البطولة العربية و الذى يجمع اتحاد جدة السعودي والرجاء المغربي يوم 21 أغسطس بالمغرب.

تعرف على اللاعب المهدد بالايقاف فى الأهلى قبل مواجهة الطلائع بالدوري

يحل الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أشرف بن شرقى يطارد لقب الهداف فى غياب شريف وريان

يخوض المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك، واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع القلعة البيضاء، بعدما دخل بقوة في صراع الهدافين بالموسم الجارى، بعدما أحرز 13 هدفاً في مسابقة الدورى العام.

اتحاد الكرة يعين محمد صلاح مديرا إداريا لمنتخب مصر

قرر اتحاد الكرة، عودة محمد صلاح المدير الإدارى السابق لمنتخب مصر، لنفس المنصب خلال الفترة المقبلة فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022.

تعرف على جديد صفقات الأهلي بعد الاتفاق مع 3 لاعبين فى ميركاتو الصيف

حسم النادي الأهلي وبشكل شبه رسمي حتى الأن 3 صفقات محلية وأجنبية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد مفاوضات مكثفة مع عدة أندية.