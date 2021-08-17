شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف يهدر فرصة هدف محقق لدجلة وعبد الغنى يرد للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر أحمد عاطف لاعب وادى دجلة، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام الزمالك فى الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما رد محمد عبد الغنى مدافع الزمالك بضربة رأس مرت بجوار المرمى فى الدقيقة 16.

فرصة أحمد عاطف

فرصة الزمالك

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: مروان حمدي.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف، إيهاب المباركى، أحمد مجدى، أحمد سعيد، محمد هلال، يعقوبو، حسام عرفات، أحمد عاطف، أحمد شريف، كريم الدبيس، محمد رضا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.











































