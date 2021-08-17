شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي حكماً لمبراة المحلة و الإنتاج و أمين عمر للمقاصة و البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة حكام مباراتي غدا ، الأولى المحلة و الإنتاج ويديرها الحكم أحمد حمدي و إيهاب فخري و ماهر كامل و أحمد ماجد ، و محمد عباس حكم فيديو و أحمد عبدالله مساعد حكم فيديو في اللقاء المقرر له السابعة مساء غداً بالجولة 31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

والثانية يديرها الحكم أمين عمر مباراة مصر المقاصة و البنك الأهلي ويعاونه محمد فاروق و محمد صلاح عبد الفتاح و محمد السيد سليمان و محمد سلامة حكم فيديو و صبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة فريقه أستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة 31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غدًا الثلاثاء والتى سوف تقام على ملعب غزل المحلة .

وضمت قائمة غزل المحلة لمباراة الإنتاج 22 لاعبًا وهم كالتالي:عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

ويدخل غزل المحلة المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.