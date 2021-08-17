شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا ويضمن البقاء فى الدورى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق سيراميكا البقاء فى الدورى بشكل رسمى بعد تعادله أمام الاتحاد السكندرى سلبياً في اللقاء الذى أقيم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 43 في المركز الـ6 ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 38 في المركز التاسع .

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة للفريقين بعد ضمان كلاً منهما البقاء في الدوري الممتاز ، وظهر فريق سيراميكا بمستوى جيد ولكن دون خطورة بإستثناء تسديدة شادي حسين التي ارتطمت بالعارضة ، ونفس الأمر للاتحاد السكندري الذى لعب على الهجمات المرتدة وكان أخطرها تسديدة لخالد الغندور تخرج بجوار القائم الأيمن لعامر عامر.

وفى الشوط الثاني يستمر اللقاء على نفس الوتيرة ويحرز سيراميكا هدف لكن محمد معروف يحتسب تسلل بعد اللجوء لتقنية الـvar و يهدأ اللقاء بعدها نسبيا ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، صبري رحيل، فوزى الحناوي

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد حجي، عبد الغني محمد، مروان عطية، هشام صالح

خط الهجوم: خالد قمر

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن.

خط الوسط: وليد عبد المنعم - محمد توني - رجب عمران - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: حمزة معوض - سيف تقا - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - ضياء قنديل - مصطفى ميسي - محمود نبيل - فابريس نجاه - شريف دابو.